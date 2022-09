Awesome Games Done Quick sarà solo online: 'La Florida non è più un posto sicuro per la nostra community'

Il prossimo grande evento di Games Done Quick si svolgerà esclusivamente online a causa delle preoccupazioni degli organizzatori per quanto riguarda la sicurezza in Florida. Games Done Quick aveva deciso di portare la sua maratona annuale Awesome Games Done Quick nello stato del sole degli Stati Uniti nel gennaio 2023 in aiuto della Prevent Cancer Foundation. Tuttavia in un recente comunicato è stato confermato che l'evento sarà solo online.

"Anche se ci piacerebbe tornare di persona, abbiamo deciso che per fornire un evento sicuro e accogliente a tutti era meglio che ci allontanassimo dalla nostra posizione originariamente pianificata in Florida", si legge nel messaggio.

“Dato il continuo disprezzo da parte dello stato per i pericoli del COVID-19 (comprese le politiche di vaccinazione) e una maggiore aggressività nei confronti delle persone LGBTQ+, inclusa la legge colloquialmente nota come 'Don't Say Gay', non crediamo che sia un luogo sicuro per la nostra comunità in questo momento”.

Immediately after the success of AGDQ 2020, we secured a contract with a venue in Florida to return in 2021. Since the global pandemic was declared, we postponed in-person events until it was safe to return. — Games Done Quick (@GamesDoneQuick) September 7, 2022

Gli organizzatori hanno continuato dicendo di aver "esplorato più opzioni" nel tentativo di continuare a organizzare l'evento di persona trasferendosi in un luogo più sicuro. “Purtroppo, il costo richiesto per annullare il nostro contratto è troppo elevato per giustificare il trasferimento. Questo alla fine ci ha portato a spostare l'AGDQ 2023 online".

Fonte: Kotaku