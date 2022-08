Better Call Saul diventa un fantastico gioco per Game Boy

Un gruppo di talentuosi fan di Better Call Saul ha creato un impressionante video che immagina come potrebbe essere la serie televisiva se fosse adattata in un gioco per Nintendo Game Boy.

Creato dall'artista Lumpy Touch, insieme a 2bitcrook e branflakes, il video mostra la schermata del titolo, la selezione dei personaggi e un po' di gameplay di questo ipotetico gioco. Potete vedere l'introduzione del progetto nel tweet di Lumpy, oppure dare un'occhiata completa al video più in basso.

Il gioco immaginario ha tre personaggi giocabili: Jimmy, Kim e Mike. I creatori hanno anche assegnato a ciascun personaggio statistiche diverse. Dopo la selezione del personaggio, viene mostrata una cutscene, completa di voci a 8 bit.

Il livello mostrato consiste nel correre nel deserto, calpestando scorpioni e raccogliendo denaro. Il video ricrea anche le abilità di cecchino di Mike e l'incontro di boxe tra Jimmy e Howard.

Better Call Saul Gameboy'd

full video link below pic.twitter.com/Drf4d2ozpa — Lumpy (@LumpyTouch) August 6, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Le musiche utilizzate nel video sono campionate da numerosi giochi per Game Boy e NES, tra cui Turok, Castlevania the Adventure, Trip World e altri. Nel video è presente anche una versione modificata per Game Boy del tema di Better Call Saul.

Better Call Saul è attualmente nel mezzo della sua sesta e ultima stagione.

Fonte: IGN.