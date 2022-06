Cookie Cutter, il metrodvania disegnato a mano annunciato per PC

Rogue Games e Subcult Join hanno annunciato il metrodvania disegnato a mano Cookie Cutter per PC (sia Steam che su Epic Store). Il gioco sarà lanciato nel 2023.

In questo gioco vestiremo i panni di Cherry, un androide formato da una combinazione di alta tecnolgia ed un’anima umana. Cherry è punk rock ed incazzata da morire. Il suo creatore e amore della vita, il Dottor Shinji Fallon è stato rapito da un pazzo e il nostro androide glie la vuole far pagare cara a lui e a tutti coloro i quali osano frapporsi sul suo cammino, trasformandosi da compagna del dottore ad assassino grazie all’aiuto di Raz, un meccanico.

Il gioco sembra rispettare in pieno i tratti dei metroidvania, con i livelli che vanno più volte esplorati via via che si ricevono altre abilità. Disegnato a mano, saprà stupirci con il suo essere irriverente e colorato.