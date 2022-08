Creative Live! Cam Sync V3: ruba la scena in QHD

Creative Technology annuncia Creative Live! Cam Sync V3, la sua ultima webcam conforme UVC dotata di risoluzione 2K QHD e di zoom digitale 4X, il tutto in un pacchetto plug and play: è la soluzione ideale per le videochiamate di lavoro o per sentire i propri cari.

Creative Live! Cam Sync V3 possiede tutto ciò che si può desiderare in una webcam e tanto altro ancora. Non solo è possibile godere di immagini cristalline grazie alla risoluzione 2K QHD; con lo zoom 4X digitale è possibile regolare a piacimento la cornice in base alla situazione, che sia una chiacchierata intima o una chiassosa riunione di gruppo. Inoltre, la webcam è completamente regolabile con una rotazione orizzontale di 360° e un’inclinazione di 30°, con l’obiettivo che offre un campo visivo di 95°. Le impostazioni avanzate come luminosità/contrasto, bilanciamento del bianco e compensazione delle luci possono essere perfezionate direttamente dall’app Creative (disponibile solo su PC).

Tutto e tutti possono essere ripresi in totale armonia pur rimanendo chiaramente a fuoco. Il copriobiettivo integrato consente di mantenere la propria privacy quando necessario, oltre a tener lontana la polvere, inoltre il treppiede universale si adatta a qualsiasi laptop o monitor.

La qualità audio della webcam rende onore a quella video: i doppi microfoni omnidirezionali integrati captano la voce in modo chiaro e preciso.

Con l’app Creative, gli utenti possono accedere a SmartComms Kit per migliorare ulteriormente il loro audio: NoiseClean-out riduce efficacemente i rumori di fondo, eliminando suoni indesiderati come quello prodotto dall’aspirapolvere; VoiceDetect attiva e disattiva il microfono in base a come fa più comodo all’utente. Creative Live! Cam Sync V3 è semplicemente la webcam ideale per avere un’ottima immagine e un suono fantastico in ogni occasione.

Prezzo e disponibilità

Creative Live! Cam Sync V3 è disponibile al prezzo di €69.99 ed è disponibile su Creative.com. Per ulteriori informazioni su Creative Live! Cam Sync V3, visita creative.com/LiveCamV3.