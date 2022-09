Guns Undarkness è il JRPG di Shoji Meguro, compositore di Persona. Iniziata la campagna Kickstarter

Shoji Meguro svela la campagna Kickstarter per il suo prossimo gioco: Guns Undarkness. Il compositore di Persona e Shin Megami Tensei mostra ora il suo progetto dopo aver lasciato Atlus quasi un anno fa.

Il gioco è stato rivelato alla fine del 2021 ed è stato descritto come un JPRG di strategia. Lo stesso Meguro ha in programma di lanciare la sua campagna di crowdfunding su Kickstarter oggi, 12 settembre 2022. Se completamente finanziato, Guns Undarkness arriveràe su PC, con obiettivi aggiuntivi per il lancio su console Nintendo, PlayStation e Xbox. La campagna Kickstarter terminerà il 15 ottobre e se volete partecipare potete farlo cliccando qui.

L'informazione ufficiale del progetto presentato a novembre 2021 è che si tratta di un JPRG strategico con elementi stealth ispirati a Metal Gear Solid e Persona. Il mondo è immerso in un ambiente post-guerra nucleare e la storia parla di personaggi che combattono per l'evoluzione umana e cercano il vero amore.

Questo sarà il primo progetto di Meguro come libero professionista e produttore, dopo aver dichiarato di voler lavorare come sviluppatore indipendente. Al momento la finestra per Guns Undarkness è programmata per il 2023.

Fonte: TheGamer