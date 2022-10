Il creatore di Watch Dogs si unisce a NetEase Montreal

Il creatore di Watch Dogs Jonathan Morin si è unito a NetEase Games.

Morin – che "aiuterà a guidare NetEase Games Montreal per creare una nuova IP, alimentando la missione di NetEase di diventare uno dei più grandi editori di videogiochi al mondo" – vanta 24 anni di esperienza nel mondo "AAA" dopo aver "giocato un ruolo chiave nel dare forma all'acclamato franchise di Watch Dogs su Ubisoft e alla serie Far Cry".

NetEase non ha svelato a quale nuovo progetto lavorerà Morin, ma ha affermato che si unirà ad altri "grandi talenti assunti" tra cui alcuni da Quantic Dream, Jackalope e Nagoshi Studio.

"Sono entusiasta di annunciare la mia nuova avventura come Direttore Creativo di NetEase Games Montreal", ha affermato Morin. "Ho il privilegio di entrare a far parte di un nuovo team appassionato e talentuoso per creare la nostra IP. Questo è l'inizio di qualcosa di speciale per me e non vedo l'ora di svelare di più..."

Segue la notizia che il veterano di Xbox ed ex-capo del design di Halo Infinite Jerry Hook dirigerà il nuovo studio "AAA" Jar of Sparks, uno sviluppatore first party che opera sempre per l'editore cinese NetEase e che si concentrerà sulla creazione della "prossima generazione di giochi d'azione basati sula narrativa.

All'inizio di questa settimana, abbiamo scoperto che lo sviluppatore di Destiny Bungie si è assicurato sette nuove domande di brevetto, tutte legate ai controlli virtuali su dispositivi touch, dando ulteriore credito ai report emersi all'inizio di quest'anno secondo cui era in lavorazione un gioco per dispositivi mobile dedicato a Destiny.

Alcuni esperti pensano che NetEase stesse collaborando con Bungie per portare un'installazione completamente nuova nella serie Destiny su dispositivi mobile, un progetto che si dice sia già in sviluppo da diversi anni.