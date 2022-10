JETT: The Far Shore riceverà un'espansione gratuita nel 2023

JETT: The Far Shore riceverà una nuova espansione gratuita della campagna all'inizio del 2023.

Chiamata Given Time, la campagna si svolgerà tre anni dopo gli eventi del gioco principale.

Il titolo di fantascienza dello sviluppatore Superbrothers A/V è stato rilasciato un anno fa su console PlayStation e PC, ma se ancora non ci avete giocato, sappiate che una demo sarà resa disponibile gratuitamente come parte del Next Fest di Steam dal 3 ottobre.

GUARDA! JETT: The Far Shore + Given Time

La demo presenta il prologo del gioco, noto come 0.Embark.

"Siamo entusiasti di avere un'altra campagna di JETT da offrire. Given Time continuerà e concluderà la storia di Mei, procedendo e risolvendo i fili chiave della storia che sono stati lasciati intenzionalmente in sospeso alla fine di The Far Shore", ha affermato il co-creatore Craig D. Adams di Superbrothers A/V.

"Questa nuova campagna è molto più free-roaming e guidata dai giocatori: questa volta stiamo cercando di ottenere di più dai nostri sistemi di sopravvivenza e dagli sconcertanti ecosistemi, ma non preoccupatevi, continuerà ad esserci tanto progressive-rock davanti a panorami disturbanti".

JETT: The Far Shore è un'avventura in giocatore singolo che vede la protagonista esplorare un mitico pianeta oceanico, adattandosi a un intricato e ostile mondo aperto.

Il titolo segue il precedente EP Sword & Sworcery di Superbrother A/V.

Nella nostra recensione abbiamo parlato di JETT come di un'occasione sprecata, un titolo che inizia benissimo e che porta tante idee ambiziose senza riuscire a tradurle in formule di gameplay egualmente impattanti. In ogni caso, vi consigliamo di dare un occhio alla demo disponibile su Steam nei prossimi giorni.