Microsoft investe in Wemade, sviluppatore coreano di giochi blockchain

La società madre di Xbox, Microsoft, è sempre alla ricerca di nuove strade tecnologiche e le ultime notizie che circolano sono che ha investito nella società di giochi coreana Wemade, specializzata in tecnologia blockchain.

Secondo una dichiarazione ufficiale di Wemade, lo sviluppatore ha ricevuto un investimento di "circa $ 46 milioni" da più società tra cui Microsoft, ma non è chiaro quanto il produttore di Xbox abbia effettivamente aggiunto a questo totale.

In una dichiarazione, l'amministratore delegato di Wemade Henry Chang ha elogiato l'investimento e ha osservato come la società avrebbe continuato a "fare sforzi per attirare più capitali e investire attivamente per costruire la piattaforma dell'economia globale e digitale".

Lo sviluppatore di giochi Web3 con sede in Corea ha iniziato nel 2000 e si concentra su PC e dispositivi mobile, inclusa la serie MMORPG basata su blockchain, Legend of Mir. Wemade afferma che MIR4 è diventato "il primo gioco blockchain di successo al mondo" da quando è entrato nel mercato. Non si sa quali siano i piani di Microsoft, ma si tratta di uno dei tanti investitori.

Fonte: VGC