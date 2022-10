Age of Empires II e IV arriveranno su Xbox nel 2023

Nell'ambito delle celebrazioni per il 25° anniversario della serie Age of Empires, Microsoft ha annunciato che Age of Empire II: Definitive Edition e Age of Empires IV arriveranno sulle console Xbox. I giochi di strategia in tempo reale saranno disponibili tramite Game Pass per Xbox Series X/S e Xbox One, e arriveranno anche su Xbox Cloud Gaming.

I giochi di strategia sono un po' più difficili da realizzare su console, a causa del loro design che privilegia le configurazioni con mouse e tastiera. Anche se alcuni giochi RTS, come Frostpunk e Halo Wars 2, possono funzionare con un controller, questo richiede molto lavoro extra da parte degli sviluppatori. Per le versioni Xbox di Age of Empires II e IV, lo sviluppatore World's Edge ha dichiarato che saranno disponibili su console sia le configurazioni con controller che quelle tradizionali con mouse e tastiera.

"Sapevamo che portare la complessità degli RTS su console Xbox era un compito enorme, che dovevamo affrontare con attenzione e ponderazione", ha dichiarato lo studio. "Il team si è impegnato a fondo per offrire un'esperienza che non solo fosse piacevole da usare con il controller, ma che insegnasse anche ai giocatori come giocare su Xbox. Un nuovo tutorial progettato specificamente per l'input controller, abbinato a una nuova esperienza utente per console, aiuterà i giocatori a iniziare. Abbiamo anche aggiunto una nuova IA che aiuta a rendere efficiente e intuitiva la gestione delle risorse in un gioco di strategia".

Age of Empires II: Definitive Edition uscirà il 31 gennaio 2023 e includerà 83 mappe, 42 civiltà multiplayer, 34 campagne per giocatore singolo, 10 modalità multiplayer e 7 campagne co-op. Age of Empires IV arriverà più tardi nel 2023 e porterà con sé diversi aggiornamenti che sono stati pubblicati gradualmente dal lancio dello scorso anno su PC.

Fonte: Gamespot.