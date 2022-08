AMD si prepara a mostrare le CPU Ryzen 7000 in un nuovo evento. Ecco data e dettagli

Se siete tra coloro che amano assemblare PC e siete alla ricerca di novità sul lato componenti, sappiate che AMD sta per tenere un evento dove presenterà ufficialmente le sue CPU Ryzen 7000: quando? Il 30 agosto - tra pochi giorni quindi - la società annuncerà il futuro delle CPU.

Per adesso sappiamo che i processori Ryzen 7000 sono i primi chip per PC basati su un processo a 5 nm, i primi chip desktop AMD a superare i 5 GHz e la loro piattaforma madre AM5 è la prima di AMD a supportare DDR5 e PCIe 5.0.

L'appuntamento quindi è fissato per il 30 agosto all'1:00 orario italiano. Questi saranno i primi chip desktop di AMD dalla sua popolare serie Ryzen 5000, perché Ryzen 6000 è stato solo per laptop e altri dispositivi mobile. Con l'arrivo di questa CPU la società non ha intenzione di alternare laptop e desktop: AMD ha anche in programma di lanciare alcuni chip Ryzen 7000 sia per laptop da gaming che per altri dispositivi il prossimo anno.

Join us on Aug. 29 at 7 p.m. ET for “together we advance_PCs,” a livestream premiere to unveil the next generation AMD PC products.



• Read the press release: https://t.co/n76RbJDMz0

• Watch on the AMD YouTube Channel: https://t.co/wo5iHJ7sJy pic.twitter.com/mc7CjoFdvM — AMD Ryzen (@AMDRyzen) August 16, 2022

Questo evento quindi ci permetterà di dare uno sguardo alle caratteristiche tecniche di queste CPU in arrivo prossimamente.

