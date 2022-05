AMD Ryzen 7000, chip X670, PCIe 5.0 e M.2 Gen5 visibili grazie a Gigabyte al Computex

Siamo molto vicini alla nuova generazione di processori AMD, con nuova architettura AM5. I Ryzen 7000 saranno un bel balzo avanti rispetto alle attuali configurazioni, puntando tutto su PCIe 5.0 e Ram DDR5. Dal 24 maggio al 27, si terrà anche il Computex e finalmente potremmo avere un assaggio di queste nuove tecnologie, direttamente da Gigabyte.

Il colosso ha infatti confermato la sua partecipazione alla fiera ma non solo: presenterà infatti per la prima volta le nuove schede madri con chipset X670, costruite per alloggiare i nuovi processori AMD.

"Inoltre, le ultime schede madri AMD Socket AM5, incluse X670 AORUS XTREME, MASTER, PRO AX e X670 AERO D, saranno esposte per la prima volta in questa mostra. Gli utenti potranno dare un'occhiata al design avanzato e alle funzionalità estese dello slot grafico PCIe 5.0 e dell'interfaccia M.2 Gen5 sulle schede madri GIGABYTE."

Vedremo dunque cosa significa sfruttare PCIe 5.0 e slot M.2 Gen5, attendendo anche le nuove schede video in grado di sfruttare appieno tutto questo potenziale.

Fonte: Videocardz