American Arcadia è il nuovo gioco dei creatori di Call of the Sea. Un tuffo in un'utopia televisiva

Lo sviluppatore di Call of the Sea ha annunciato American Arcadia, un nuovo gioco che combina platform 2.5D e puzzle in prima persona.

In American Arcadia, i giocatori assumono il ruolo di due personaggi, ognuno con il proprio gameplay, i cui destini e vite sono intrecciati. Arcadia è una metropoli retro-futuristica degli anni '70 in cui tutti possono godersi una vita all'insegna del lusso e del comfort. Ma quello che i cittadini di Arcadia non sospettano è che stiano recitando in American Arcadia, un programma televisivo trasmesso in diretta 24 ore su 24, 7 giorni su 7, che va in onda da decenni. Sotto gli occhi di innumerevoli osservatori anonimi, la loro vita spensierata è legata alla loro popolarità. Se si è uno dei preferiti del pubblico, non si ha nulla da temere, ma un calo di popolarità ha un costo: la morte.

Per un uomo medio con una vita poco interessante come Trevor Hills ciò significherebbe guai seri, ma fortunatamente Trevor è aiutato da una voce misteriosa che lo guiderà attraverso il backstage di American Arcadia verso la sua libertà. Ma è tutto reale o solo un altro espediente dello spettacolo per aumentare le valutazioni del pubblico? Qui di seguito potete dare uno sguardo al trailer.

Il trailer completo di American Arcadia verrà mostrato durante il Summer Game Fest: restate sintonizzati con noi per tutte le informazioni che verranno pubblicate.

