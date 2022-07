Anno 2070 è uno dei giochi a cui Ubisoft terminerà il supporto ma gli sviluppatori non ci stanno

Ubisoft ha diffuso alcune notizie controverse la scorsa settimana, rivelando che avrebbe interrotto il supporto per 15 dei suoi vecchi giochi. Tuttavia, c'è un lato positivo per i giocatori di uno dei giochi in quell'elenco di 15. Gli sviluppatori di Anno 2070 hanno promesso di fare tutto il possibile per mantenere il gioco funzionante e continuare a supportarne le funzionalità online.

Ubisoft Mainz, lo studio dietro lo sviluppo e il mantenimento di Anno 2070, ha pubblicato una dichiarazione poco dopo la diffusione della notizia. Il team informa coloro che giocano ancora ad Anno 2070 e utilizzano le sue funzionalità online che farà tutto il possibile per aggiornare il gioco prima della data limite del 1 settembre 2022. Questa è la data in cui il supporto per il multiplayer e il DLC dei giochi finiranno.

"Abbiamo deciso di dedicare alcune delle nostre risorse di sviluppo al lavoro per aggiornare la vecchia infrastruttura dei servizi online di Anno 2070 a un nuovo sistema", si legge nella dichiarazione sul sito Web di Anno 2070. "Tuttavia, non possiamo ancora garantire che saremo in grado di aggiornare/sostituire con successo i vecchi servizi come vorremmo". Lo studio chiarisce inoltre che, qualunque cosa accada, Anno 2070 rimarrà giocabile e invariato fino alla data sopra menzionata.

Buone notizie per i giocatori di Anno 2070, almeno per il momento. Si spera che gli sforzi dello studio per mantenere vivo il gioco abbiano successo.

Fonte: Eurogamer