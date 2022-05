Apple superata da Aramco, non è più la società di maggior valore al mondo

Il titolo di azienda di maggior valore del mondo non appartiene più ad Apple, ma a Aramco, il più grande esportatore di petrolio greggio Saudita. L'anno scorso è stata classificata come la quarta azienda più preziosa ed è posseduta al 94% dal Regno dell'Arabia Saudita.

Da un rapporto del Financial Times, Apple ha perso la sua posizione nonostante abbia raggiunto a gennaio i $ 3 trilioni di valore, un traguardo mai raggiunto prima. Apple in seguito ha subito perdite del 19% ed i prezzi delle azioni sono scesi a 146 dollari. Allo stato attuale, Apple ha un valore di $ 2,37 trilioni, mentre Aramco ora si attesta intorno ai $ 2,43 trilioni.

Il CEO di Apple, Tim Cook, ha dato alla colpa sia alla carenza di semiconduttori che alla produzione rallentata in seguito alle restrizioni Covid in Cina. Ciò sembra essere costato alla società almeno 8 miliardi di dollari solo in questo trimestre.

Senza dubbio le aziende tecnologiche in questo periodo hanno subito un forte contraccolpo in seguito alla mancanza di componenti.

Fonte: PCGamer