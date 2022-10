Ark si rivela una miniera d'oro: Microsoft e Sony hanno fatto di tutto per inserirlo nei loro servizi in abbonamento

La battaglia dei servizi in abbonamento è appena cominciata e sebbene Microsoft abbia fondamenta più solide con Xbox Game Pass e un programma già delineato, Sony non è rimasta a guardare, con un rinnovato PlayStation Plus con cui il colosso giapponese spera di dare filo da torcere.

La battaglia passa anche dai titoli in esclusiva o meno all'interno dei servizi ma può capitare che ci si ritrovi sulla stessa barca. Questo è il caso del franchise Ark creato dallo Studio Wildcard, una vera miniera d'oro visto che sia Microsoft sia Sony hanno fatto carte false pur di inserirlo nei loro servizi.

Ad esempio, 3,5 milioni sono i dollari serviti per inserire Ark Survival Evolved, presente su PlayStation 4, anche sul Plus, dopo un accordo triennale con Microsoft. Ma la casa di Redmond non è rimasta a guardare, aggiudicandosi l'esclusività di Ark 2 sul Game Pass per tre anni, con il prolungamento della durata di permanenza del primo capitolo sul servizio in modo perenne.

Parliamo rispettivamente di 2,3 milioni e 2,5 milioni per le due licenze. Questo essenzialmente perché Ark genera profitti su profitti, con un'utenza sempre molto attiva. Davvero niente male.

