Armed Fantasia e Penny Blood sono i successori spirituali di Wild Arms e Shadow Hearts

Wild Bunch Productions e Yukikaze hanno annunciato una campagna Kickstarter congiunta per finanziare due nuovi JRPG, Armed Fantasia: To the End of the Wilderness e Penny Blood.

Armed Fantasia: To the End of the Wilderness è opera di Wild Bunch ed è descritto come un successore spirituale di Wild Arms, con Akifumi Kaneko e altri sviluppatori del titolo originale che partecipano alla sua creazione. Penny Blood, nel frattempo, è stato sviluppato da Yukikaze come successore spirituale di Shadow Hearts, con la squadra originale ed è guidato da Matsuzo Machida.

L'obiettivo comune di raccolta fondi tra i due titoli è di 750.000 dolari per creare le versioni per PlayStation 5, Xbox Series X/S e "l'ultimo hardware Nintendo", con la particolarità che la campagna di crowdfunding sarà caratterizzata da una Combo Meter. Questo indicatore sbloccherà vantaggi e nuovi obiettivi per i due giochi, descritti come "giochi di ruolo giapponesi su larga scala".

Secondo la descrizione ufficiale, Armed Fantasia: To the End of the Wilderness "racconta una storia drammatica che si svolge in un mondo che precipita verso la distruzione. I giocatori assumono il ruolo di un gruppo di Pathfinder e, con le loro fidate ARM a portata di mano, intraprenderanno un viaggio pericoloso attraverso una vasta landa selvaggia del Westernpunk". In Penny Blood, invece, "i giocatori seguono la storia di Matthew, un investigatore che intraprende un'oscura indagine internazionale attraverso gli iconici anni '20, accumulando alleati e affrontando traumi in un mondo contorto da orrore cosmico, malizia e caos".

Fonte: Gematsu