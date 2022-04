Assassin's Creed Nexus sarà il nuovo capitolo VR della serie in un corposo leak

Delle fonti hanno confermato l'esistenza e dei dettagli su un nuovo gioco di Assassin's Creed per realtà virtuale, dal titolo “Assassin's Creed Nexus”, che non solo porterà su visore personaggi giocabili di tutta la serie (da Ezio Auditore a Kassandra, da Connor ad Haytham Kenway), ma anche elementi cari alla serie come furtività, parkour e il salto della fede.

Il gioco avrà 16 missioni individuali con un tutorial per far apprendere i controlli: i giocatori potranno scegliere fra due stili o una combinazione di essi, cioè la norma per un titolo VR con l'utilizzo della levetta del controller analogico per spostarsi o teletrasportarsi. Essendo il playstyle stealth un elemento importante, per agevolare il movimento con il teletrasporto comparirà una barra sonora che mostra se si sta allertando un nemico vicino.

L'assassinio con la lama celata si fa tenendo premuto un bottone e facendo scattare il polso, dunque pugnalando un nemico: in questo modo, un nemico ignaro verrà subito assassinato, mentre se si è già stati individuati serviranno più colpi.

C’è anche una meccanica di combattimento con la spada, molto standard per un gioco in realtà virtuale, in cui si muove la spada per colpire o difendersi: generalmente un nemico verrà abbattuto dopo quattro o sei fendenti, ma colpirlo alla testa lo eliminerà immediatamente.

Nel gioco è presente anche una meccanica di scassinamento, anche se pare sia stata introdotta per estendere la durata delle missioni, alcune con diverse opportunità di scassinare casse e porte: è stata descritta come una specie di minigioco che conferisce delle ricompense.

Quanto al salto della fede, bisognerà fisicamente assumere la posizione di una T e presumibilmente lasciar fare il resto al gioco - magari evitando di fare incontrare il visore e il pavimento, fatto sta che viene descritta come un'esperienza divertente.

Sembra che l'uscita prevista per questa rivisitazione in VR sia entro i prossimi 12 mesi.

