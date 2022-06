Avatar: Reckoning ha un nuovo adrenalinico trailer ricco d'azione

Oltre a Avatar: Frontiers of Pandora in sviluppo presso Ubisoft, il franchise creato da James Cameron raddoppia nel mondo videoludico con Avatar: Reckoning, che stando al publisher Tencent, dovrebbe arrivare per il 2023 su mobile Android e iOS.

Sviluppato da Archosaur Games, tramite Unreal Engine 4, il titolo si presenta come un action/MMORPG, da giocare sia un multiplayer online sia in solitaria, tra co-op e PvP. Dal trailer possiamo vedere decisamente parecchia azione, in cui impersoneremo un Na'vi intento a difendere la propria patria dai malvagi soldati schierati dalla RDA, la società interessata alle risorse del pianeta Pandora.

Avatar: Reckoning si presenta piuttosto bene nonostante arrivi su smartphone e tablet, con un bel colpo d'occhio e un framerate stabile. Non abbiamo altre notizie al momento ma sicuramente altri dettagli arriveranno successivamente. Tra i cinque film in cantiere e questi due titoli, il franchise di Avatar sembra di nuovo sulla cresta dell'onda, sempre che Avatar 2 vada bene ovviamente.