I bambini che giocano con i videogiochi ottengono punteggi più alti nei test sulle funzioni cerebrali

I ragazzi che giocano con i videogiochi hanno una memoria migliore e un migliore controllo delle loro capacità motorie rispetto a quelli che non lo fanno, secondo un nuovo studio che analizza le funzioni cerebrali degli adolescenti.

I videogiochi potrebbero non essere responsabili di queste differenze, ma i risultati si aggiungono a una serie di lavori che dimostrano che i videogiocatori hanno prestazioni migliori in alcuni test sulle funzioni cerebrali. Questo sostiene gli sforzi per sviluppare giochi in grado di trattare i problemi cognitivi.

I dati utilizzati provengono dallo studio Adolescent Brain Cognitive Development (ABCD), che è stato lanciato nel 2018 e sta seguendo lo sviluppo cerebrale di migliaia di bambini negli Stati Uniti durante la loro crescita verso l'età adulta. I partecipanti vengono sottoposti periodicamente a una batteria di valutazioni, tra cui imaging cerebrale, compiti cognitivi, screening della salute mentale, esami della salute fisica e altri test.

Per studiare i videogiochi e la cognizione, il team di ricerca di questo nuovo studio hanno preso spunto dalla prima serie di valutazioni dello studio ABCD. Si tratta di dati relativi a 2.217 bambini di nove e dieci anni. Lo studio ABCD chiedeva ai partecipanti quante ore di videogiochi giocassero in un giorno normale della settimana o del fine settimana. Il team di ricerca ha suddiviso il gruppo in videogiocatori (bambini che giocavano almeno 21 ore a settimana) e non videogiocatori (bambini che non giocavano a nessun videogioco a settimana). I bambini che giocavano solo occasionalmente non sono stati inclusi nello studio. Poi, il team di ricerca ha esaminato le prestazioni dei bambini su test che misurano l'attenzione, il controllo degli impulsi e la memoria.

Lo studio ha rilevato che i videogiocatori hanno ottenuto risultati migliori nei test. Inoltre, presentavano differenze nei modelli di attività cerebrale rispetto ai non giocatori: avevano una maggiore attività nelle regioni cerebrali coinvolte nell'attenzione e nella memoria durante l’esecuzione dei test. In particolare, non sono state riscontrate differenze tra i due gruppi per quanto riguarda le misure di salute mentale.

Peccato non esserne a conoscenza prima, quando i miei genitori mi staccavano l’amiga perché passavo troppo tempo su Monkey Island o Altered Beast.

Fonte: The Verge