Bandai Namco sta lavorando con Nintendo ad una versione rimasterizzata di un misterioso gioco

Bandai Namco sta attualmente assumendo personale per lavorare su una versione rimasterizzata di un gioco assegnata proprio da Nintendo, secondo i recenti annunci di lavoro. Inizialmente segnalato su /Resetera, un utente ha notato che Bandai Namco Studios sta assumendo per alcuni ruoli nel suo studio di Tokyo. Tutti gli annunci di lavoro contengono le frasi "gioco d'azione 3D", "commissionato da Nintendo", e uno di essi contiene anche le parole "HD remaster".

Sfortunatamente, questi sono gli unici indizi che abbiamo per adesso su ciò su cui Bandai Namco potrebbe lavorare per Nintendo poiché il resto degli annunci di lavoro non menziona nient'altro che potrebbe essere preso per un sottile indizio.

Il fatto che Bandai Namco stia lavorando a una IP Nintendo non è poi così sorprendente. Una rapida occhiata ai loro lavori passati sul sito web di Bandai Namco Studios rivela che lo sviluppatore e publisher ha precedentemente lavorato anche su una serie di giochi Nintendo tra cui New Pokémon Snap, Mario Kart Tour, ARMS, Super Smash Bros. Ultimate e persino Mario Kart 8.

Per adesso quindi stiamo parlando semplicemente di ipotesi: non ci resta che attendere notizie da fonti ufficiali nel prossimo futuro.

Fonte: Eurogamer