Bandai Namco registra Last Recollection: si tratta di una raccolta della saga .hack?

Recentemente Gematsu ha pubblicato i link che mostrano che Bandai Namco ha proceduto alla registrazione di un marchio finora sconosciuto, sia in Giappone che in Europa. Secondo i documenti, si deduce che l'azienda giapponese ha registrato il marchio Last Recollection il 1 aprile.

Nonostante al momento non sia trapelato nulla a riguardo, il titolo lascia intendere che si tratti di una sorta di compilation. Si ipotizza che possa trattarsi di un pacchetto di titoli della saga .hack, dal momento che Last Recode è stato rilasciato su PS4, Switch e PC e includeva i primi quattro videogiochi per PlayStation 2.

Per adesso i fan della serie su Resetera puntano tutto su una raccolta probabilmente rimasterizzata dei vecchi titoli .hack, ma si tratta comunque di speculazioni visto che fino ad oggi Bandai Namco non ha ancora dichiarato nulla a riguardo.

