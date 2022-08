Battalion 1944, lo sviluppatore conclude la partnership con Square Enix

Battalion 1944 iniziò come una collaborazione tra due studi, che si unirono per formare Bulkhead Interactive. Come sparatutto multiplayer in prima persona ambientato durante la seconda guerra mondiale, Battalion 1944 aveva lo scopo di sfidare Call of Duty e Battlefield, con lo sviluppatore che sperava di "far rivivere gli FPS della vecchia scuola per la prossima generazione". Anche dopo essersi assicurato Square Enix come editore per il gioco, però, le cose non sono andate proprio così.

Nel 2016, Bulkhead ha lanciato una campagna Kickstarter per finanziare Battalion 1944 e ha ottenuto un successo inaspettato, raggiungendo l'obiettivo di finanziamento in soli tre giorni e raccogliendo circa $ 375.000. Parte del successo della campagna, tuttavia, è dovuto alla promessa dello sviluppatore di lanciare alla fine le versioni PS4 e Xbox One oltre alla versione PC del 2019. Ad oggi, i sostenitori stanno ancora aspettando di giocare a Battalion 1944 su console.

Ora sembra che questa speranza non accadrà mai: recentemente Bulkhead Interactive ha annunciato di aver interrotto i legami con Square Enix e lancerà una nuova versione del gioco chiamata Battalion: Legacy il 16 agosto. La nuova versione sarà gratuita e sarà disponibile su Steam. Inoltre, tutti i sostenitori di Kickstarter per console riceveranno un rimborso e il messaggio si conclude ringraziando i fan per il loro supporto e scusandosi per aver lasciato tutti in sospeso per così tanto tempo.

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Dall'annuncio come possiamo vedere, non è del tutto chiaro il motivo per cui Bulkhead abbia deciso di separarsi da Square Enix. Tuttavia, subito dopo la frase che annunciava la divisione, la società ha dichiarato: "Vogliamo iniziare questo nuovo entusiasmante capitolo da cui abbiamo iniziato, concentrandoci sui giocatori". Ciò potrebbe fornire un indizio sul possibile conflitto tra l'editore e lo sviluppatore del gioco.

Fonte: Eurogamer