Being and Becoming è un roguelite metroidvania dove combatteremo in un incubo senza fine

Being and Becoming è un roguelite metroidvania platform in 2D di prossima uscita con grafica in pixel art in cui bisogna farsi strada a colpi di hack-and-slash attraverso vari nemici.

Anche se non sappiamo molto sulla sua data di uscita, durante il livestream del Future Games Show di GamesRadar, abbiamo avuto modo di dare un'occhiata al gameplay.

Secondo la pagina Steam del gioco, un regno cade in un sonno profondo dopo essere stato corrotto da un "Sogno Collettivo". Tuttavia, poiché il personaggio è un sognatore lucido, è possibile esplorare il mondo e aiutare coloro che sono prigionieri "dei loro incubi e delle loro fantasie".

Being and Becoming, sviluppato da Ichthys e dal publisher CRITICAL REFLEX è previsto in uscita su PC.

Al momento non sappiamo se il titolo arriverà su altre piattaforme.

Fonte: Gameinformer.