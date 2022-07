Blanc è stato realizzato 'pensando ai non giocatori'

Annunciato per la prima volta nel giugno 2022 durante un Nintendo Direct, Blanc è stato sicuramente uno dei giochi che ha colpito i giocatori. Per chi non lo conoscesse, in Blanc seguiremo il viaggio di un cucciolo di lupo e di un cerbiatto che collaboreranno assieme per trovare la strada di casa.

Ora durante un'intervista il CEO dello studio di sviluppo Florent De Grissac ha parlato del gioco e di come è stato sviluppato. Blanc è stato progettato con l'intenzione di essere appetibile anche per coloro che non hanno mai giocato prima.

Nell'intervista De Grissac afferma che Casus Ludi in realtà non è nemmeno uno studio di sviluppo di videogiochi e sebbene alcuni membri si siano dilettati in passato, la missione della società è creare esperienze interattive come documentari, giochi da tavolo e altro ancora.

Casus Ludi ama lavorare su progetti che possono provocare un dibattito o una consapevolezza dei giocatori. "I videogiochi sono dei veri e propri media e hanno tutte le possibilità di raccontare qualsiasi storia". In questo caso con Blanc lo studio voleva offrire un'esperienza "positiva di empatia e cooperazione".

E dopo Blanc? Casus Ludi non è sicuro che continuerà a creare videogiochi: De Grissac ha affermato che per il team è molto più importante il potenziale successo di Blanc in modo che aiuterà a rafforzare le carriere degli sviluppatori e dei programmatori.

Blanc sarà disponibile a febbraio del 2023 su PC e Nintendo Switch.

Fonte: Dualshockers