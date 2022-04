Call of Duty ha perso 50 milioni di giocatori in un anno

Call of Duty sta assistendo a una pesante perdita di giocatori. Secondo il primo report per gli investitori del 2022 di Activision, gli utenti dei giochi Call of Duty sono crollati nel 2021 e nel 2022. La serie, che nel 2021 ha raggiunto 150 milioni di utenti attivi mensili grazie all'immensa popolarità di Call of Duty: Warzone, ha perso 50 milioni giocatori in un anno

Ora, Call of Duty ha circa 100 milioni di giocatori. Sono ancora molti, ma è il calo più grande che la serie abbia visto da quando Warzone è stato lanciato nel 2020. Activision attribuisce il forte calo alle vendite deludenti di Call of Duty: Vanguard e al "minore coinvolgimento" in Warzone.

Il declino di Warzone non sembra una sorpresa in realtà. Il calo di 50 milioni riflette quello che è stato un anno deludente in termini di aggiornamenti, comprese aggiunte stagionali non proprio entusiasmanti, problemi di bilanciamento e una nuova mappa lanciata con bug che non sono stati risolti per settimane.

Activision sembra sempre più riporre le sue speranze su Infinity Ward. Lo studio sta lavorando a un sequel di Modern Warfare del 2019 che arriverà entro la fine dell'anno e a un sequel di Warzone.

Warzone 2, o come Activision deciderà di chiamarlo, sarà presentato quest'anno e uscirà nel 2023.

Fonte: PCGamer.