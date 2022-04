Call of Duty passa da uscite annuali al modello Always On

Avvicinandosi ai vent'anni dalla prima uscita e con titoli principali usciti ogni anno dal 2003 – con l’unica eccezione rappresentata dal 2004 – Call of Duty sta cominciando a cambiare il suo modello di vendita.

Già tempo fa si parlava di un nuovo anno sabbatico per le uscite principali (il 2023, probabilmente), ma adesso Activision Blizzard lo sta rendendo un modello Always On. “Negli ultimi due anni, Call of Duty si è espanso ed evoluto. I nostri cicli di sviluppo sono passati da release annuali a un modello ‘Always On’. Ad un coinvolgimento maggiore, corrispondiamo un aumento del nostro modello live service su tutte le piattaforme”.

Tutto ciò include i season pass, nuovi operatori e praticamente ogni genere di contenuto disponibile nei negozi virtuali in-game. Un supporto che si è esteso anche ai tester del reparto Controllo Qualità, la cui paga minima è salita ad almeno 20 dollari all’ora.

NEW: Activision Blizzard announces all US based QA testers will be converted to full time employees, access to full benefits, and a hourly wages increase to minimum $20/hr.



Statement from the company + internal email: pic.twitter.com/SWsD8aKfAW — CharlieIntel (@charlieINTEL) April 7, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Nella lettera della compagnia si parla anche di “piani ambiziosi” per il futuro: si parla infatti anche di una concezione diversa per il brand che prevedrà una coralità di interventi nell’esperienza dei giocatori, nei prodotti per Mobile e in contenuti basati su abbonamenti, come si menziona in annunci di lavoro : “Lo chiamiamo CoD 2.0”.

Fonte: Gamesradar