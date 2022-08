Capcom saluta Hiroyuki Kobayashi dopo 27 anni. Lo sviluppatore si unisce a NetEase Games

Hiroyuki Kobayashi ha lasciato Capcom dopo 27 anni e si unirà a NetEase Games come producer, ha annunciato lo sviluppatore.

Kobayashi ha lavorato in Capcom dal 1995 ed è stato produttore, tra gli altri, della serie Sengoku Basara, di Dragon's Dogma e di vari giochi di Resident Evil e Devil May Cry.

Di seguito il messaggio completo di Kobayashi.

"Oggi, 12 agosto, è il mio 50° compleanno.

Per questo motivo, vorrei condividere con tutti qualcosa di molto speciale:

Dopo aver servito 27 anni con gratitudine, ho lasciato Capcom il 31 marzo 2022 e mi unirò ufficialmente a NetEase Games come produttore.

I piani dettagliati saranno condivisi in seguito, quindi vi prego di rimanere sintonizzati.

Mi impegnerò a creare esperienze di intrattenimento sempre più piacevoli per tutti in questa nuova azienda, in questa nuova era.

Grazie per il continuo supporto.

-Hiroyuki Kobayashi".

Fonte: Gematsu.