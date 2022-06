Capcom Showcase 2022 arriva tra qualche giorno e potrebbe essere occasione per vedere nuovi titoli

Negli ultimi anni Capcom ha fatto talmente bene che ora può permettersi uno showcase tutto suo, con molto materiale di qualità e magari qualche sorpresa. Insieme dunque a tutti gli eventi già annunciati, come Summer Game Fest e Xbox-Bethesda Showcase si aggiunge anche Capcom, e possiamo già immaginare cosa vedremo.

Possiamo partire da quanto mostrato allo State of Play, con uno sguardo più da vicino al remake di Resident Evil 4, alle versione VR di Resident Evil Village e soprattutto, al primo Street Fighter senza Ono che di sicuro, è riuscito a incuriosire i fan.

Non dimentichiamo però che Capcom è al lavoro su molti altri titoli, tra cui il misterioso Pragmata, mostrato con un trailer circa un anno fa e quello che purtroppo non è Dino Crisis, Exoprimal. Ma uno show di questo tipo potrebbe anche avere qualche sorpresa e se ci è concesso sognare, visto che siamo in vena di remake, perché non immaginare quello del primo Devil May Cry, con Ryota Suzuki a curarne il combat system!?

Non resta che attendere la mezzanote tra il 13 e 14 giugno per scoprirlo.

