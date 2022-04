Cyberpunk 2077, The Witcher e oltre. CD Projekt lavora a progetti e AAA non ancora annunciati

CD Projekt ha condiviso vari dati negli ultimi giorni, e tra questi vi sono lievi segnali relativi ad annunci e novità che verranno mostrate in seguito.

Il 10% del personale sta continuando a supportare Cyberpunk 2077, mentre un altro 20% si sta occupando dell’espansione. Circa il 15% è al lavoro su progetti riguardanti l’IP di Gwent, inclusa una modalità singleplayer per GWENT: The Witcher Card Game.

Pertanto, circa il 50% restante degli sviluppatori si sta occupando di altri progetti, come il nuovo gioco principale di The Witcher, anche se sappiamo che dietro le quinte dovrebbe esserci almeno un altro progetto Tripla A, perché nel report finanziario si parlava di “lavoro di ricerca e concettuale su progetti non annunciati” e che hanno formato due team indipendenti per l’occasione.

L’ultima percentuale per raggiungere il 100% è divisa tra SPOKKO, che sta lavorando a giochi per mobile, e The Molasses Flood, studio acquisito con base in America che si sta dedicando a “un progetto non annunciato basato su uno dei nostri franchise”, cioè Gwent, Cyberpunk o The Witcher.

Non si sa nulla della natura di quest’ultimo titolo, ma sappiamo che lo studio lo chiama “ambizioso” e che, in passato, sono stati autori di The Flame in the Flood, un roguelike di sopravvivenza a visuale isometrica. Di che pensate si tratterà?

