Child of Light, il suo creatore Patrick Plourde lascia Ubisoft dopo 19 anni di carriera

Ubisoft continua a confrontarsi con i suoi problemi di tossicità. Ciò ha portato diversi sviluppatori a lasciare l'azienda e ora è il turno di un veterano del settore, ovvero Patrick Plourde, che ha lavorato in studio per quasi vent'anni.

Plourde è il creatore di Child of Light e, inoltre, ha lavorato allo sviluppo di altri importanti progetti. Plourde lascerà la carica di direttore creativo, ma continuerà a collaborare con Ubisoft quando sevirà. "Lavorerò per la maggior parte del mio tempo con Ubisoft, ma ora avrò una posizione al di fuori di una struttura tradizionale dove potrò dilettarmi con altri campi al di fuori del gaming senza dover chiedere il permesso al mio datore di lavoro” ha dichiarato in un'intervista.

"Possiamo confermare che Patrick lascerà Ubisoft ma fornirà consulenza ad alcuni dei nostri direttori creativi, su loro richiesta, e al team editoriale su determinati progetti", si legge nel comunicato divulgato da Ubisoft.

Oltre a creare Child of Light, Plourde ha lavorato a importanti franchise come Assassin's Creed, dove è stato level designer. Successivamente, ha fatto parte del team di Far Cry 3, in quanto ne era il direttore creativo. Ha anche contribuito allo sviluppo di Watch Dogs 2.

