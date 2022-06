Cina: il mercato console supera quota $2 miliardi ma l'80% dei ricavi proviene dal 'mercato grigio'

Secondo un nuovo report di Niko Partner il mercato console in Cina è in crescita.

La società di ricerche di mercato ha rivelato alcuni risultati, indicando che il fatturato totale delle vendite di hardware e software per console sarà di 2,16 miliardi di dollari, con un aumento di quasi il 17% rispetto all'anno precedente.

Sebbene Niko non si aspetti che il mercato cinese delle console mantenga questo tasso di crescita, prevede che continui a crescere, raggiungendo i 2,53 miliardi di dollari nel 2026.

Questi numeri comprendono sia le vendite hardware e software ufficiali sia le vendite sul mercato grigio di versioni importate, che sono popolari a causa della relativa scarsità di titoli disponibili ufficialmente nel paese. Niko ritiene che l'80% dei ricavi del mercato console in Cina provenga dalle vendite del mercato grigio, quindi da canali non ufficiali.

"I giocatori console e i tassi di crescita dei ricavi dei giochi per console sono a due cifre nella Cina continentale", ha dichiarato Lisa Hanson, fondatrice e presidente di Niko.

"La crescita deriva non solo dai livelli di spesa più elevati dei giocatori, ma anche da un gruppo di nicchia di giocatori che cercano titoli di alta qualità e di portata globale, al di là di quanto si trova in Cina. I giocatori possono avere preferenze diverse in termini di gameplay e grafica, ma tutti vogliono giochi di alta qualità e le console li offrono da molti anni".

Niko ha dichiarato che Switch è attualmente la console leader del mercato in Cina, ma ha aggiunto che PS5 e Xbox Series X/S sono state "fattori chiave di crescita" lo scorso anno.

Fonte: Gamesindustry.biz.