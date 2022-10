Creative Assembly e le gravi accuse di molestie sessuali: arriva la risposta dello studio

Creative Assembly, lo sviluppatore della serie Total War e di Alien: Isolation, ha pubblicato una dichiarazione in merito a quelle che ha definito "accuse gravi e preoccupanti" su uno dei suoi ex dipendenti.

Negli ultimi giorni, diversi utenti su Twitter hanno affermato che Baj Singh, Project Art Director di Total War: Warhammer e attualmente art director freelance, è il colpevole di vari casi di abusi e molestie sessuali. Un utente Twitter di nome @McSammi, che ha lavorato in precedenza presso lo sviluppatore, ritiene che "non sia solo lui a doversi assumere la responsabilità", sostenendo che Baj è stato "denunciato spesso" e che "era solito scherzarci sopra pubblicamente in ufficio".

La dichiarazione completa di Creative Assembly sul suo account Twitter ufficiale recita:

"Siamo venuti a conoscenza di accuse molto gravi e preoccupanti riguardanti un ex dipendente di CA".

"Riconosciamo quanto sia importante, e spesso difficile, per gli individui parlare di queste esperienze - e accogliamo con favore coloro che si sentono in grado di farlo".

"Ci impegniamo a fornire un ambiente sicuro e inclusivo alle nostre persone e a garantire che vengano ascoltate".

"È chiaro che dobbiamo fare meglio".

"Stiamo indagando su questa vicenda attraverso un soggetto esterno per comprendere appieno quanto accaduto".

My heart and love go out to anyone that's been affected by him, and the culture that allowed him to thrive. 💜 Baj was reported a lot. He used to joke about it publicly in the office! It's not just him that needs to take responsibility here.