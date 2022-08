Crypt of the Necrodancer aggiunge il multiplayer online, la modalità Versus e molto altro con il nuovo DLC Synchrony

Crypt of the Necrodancer di Brace Yourself Games ha lanciato un'enorme nuova espansione intitolata Synchrony,che porta nuovi personaggi, multiplayer online e molto altro. E come se non bastasse, è in arrivo anche una sorta di sequel o spin-off.

Per quanto riguarda quest'ultima parte dell'annuncio, i cui dettagli sono al momento piuttosto limitati, il seguito si chiama Rift of the Necrodancer ed è descritto come "un nuovo rhythm game standalone nell'universo di Necrodancer". Al momento non è chiaro quale forma assumerà, ma Brace Yourself consglia di "rimanere sintonizzati" per ulteriori dettagli.

Il nuovo DLC Synchrony di Crypt of the Necrodancer arriva insieme a un'enorme serie di note di rilascio. In sintesi, porta tre nuovi personaggi, nuovi nemici, nuovi oggetti, multiplayer online, una nuova modalità Versus, supporto completo per le mod e una serie di caratteristiche esclusive del DLC.

Per quanto riguarda i personaggi, c'è Klarinetta, che può eseguire attacchi con il pesante Zweihänder; Chaunter è un fantasma che brandisce una lanterna e che ha il potere di possedere i nemici; per quanto riguarda Suzu, può combattere più nemici in una volta sola, utilizzando la sua Lance of Courage.

I nuovi personaggi giocabili di Synchrony sono affiancati da tre nuovi nemici e da nuovi oggetti, tra cui scudi che possono essere equipaggiati in un nuovo slot per gli scudi, armi che aumentano i danni in caso di colpi consecutivi e nuovi incantesimi, come quello in grado di incantare i nemici per farli diventare alleati. L'espansione porta anche nuove trappole per i dungeon, nuovi santuari che concedono una scelta di oggetti in base a criteri specifici e altro ancora.

Inoltre, c'è il multiplayer online che supporta fino a 8 giocatori, che può essere usato per esplorare il gioco in cooperativa (c'è un supporto aggiuntivo per il gioco ibrido online e locale in cooperativa) o in una nuova modalità Versus incentrata sul PvP. Le varianti includono Deathmatch e Last One Dancing, entrambi giocabili da soli o in squadra.

Crypt of the Necrodancer: Synchrony, come il DLC Amplified che lo ha preceduto, verrà lanciato inizialmente in accesso anticipato su Steam. Brace Yourself afferma che aggiungerà una serie di altre funzionalità nel corso dello sviluppo, che secondo le sue previsioni dovrebbe durare almeno fino alla fine di quest'anno, e forse fino al primo o secondo trimestre del 2023.

Fonte: Eurogamer.net.