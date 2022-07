Dark Souls 3, un fan immagina i boss come carte di Magic: The Gathering

La lore di Dark Souls 3 è pregna di boss interessanti con alle spalle una storia articolata che i fan di Fromsoftware hanno amato fino allo spasmo. Ed è da questo amore che uno di loro ha dato vita a delle carte di Magic: The Gathering ispirate proprio a loro.

E ci sono proprio tutti: Soul of Cinder, Aldrich, un Abyss Watcher, The Painter, Slave Knight Gael, Gael, Red Hood e Gael Humanity’s End. Di alcuni personaggi ci sono tutte le 3 versioni per via delle fasi di combattimento che hanno durante gli scontri, che non potevano che dar vita a 3 carte diverse di Magic: The Gathering.

Sicuramente questo farebbe piacere a Miyazaki, notoriamente fan del gioco di carte di Wizard of the Coast. E a quanto pare, nonostante il successo planetario e di critica ottenuto da Elden Ring, i fan del genere non si sono affatto dimenticati dei loro primi amori.