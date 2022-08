DDL Concorrenza, c'è posto anche per i Content Creator che ora sono riconosciuti a livello legale

L'Italia non ha fatto passi da gigante rispetto agli altri paesi europei per quanto riguarda il settore tecnologico, ma ora sembra che si stia andando verso la direzione giusta.

All'interno del DDL Concorrenza infatti troviamo dei paragrafi dedicati alla figura del Content Creator che in Italia non era regolamentata. Ora sembra che questa figura sia stata presa in seria considerazione dal governo italiano dato che da oggi in poi i creatori di contenuti verranno riconosciuti a livello legale.

Si legge nell'art. 28 del DDL:

l-bis) individuazione di specifiche categorie di controlli per i creatori di contenuti digitali, tenendo conto dell’attività economica svolta;

l-ter) previsione di meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie tra creatori di contenuti digitali e relative piattaforme.

L’obiettivo è dare una chiara tutela legale, giuridica e fiscale dei Content Creator, con diritti e doveri. Pertanto ciò dovrebbe aprire una porta verso un CCNL per stabilire condizioni e retribuzioni, ma anche codici ATECO, un trattamento fiscale chiaro e una gestione dei costi del lavoro.

Fonte: Bufale