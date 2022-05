DOOM o Quake? id Software lavora a nuovi 'action-FPS single player tripla A' e assume sviluppatori

id Software, il famoso studio di DOOM e Quake, sta attualmente cercando nuovi sviluppatori da impiegare sui suoi progetti in cantiere.

Nello specifico, il team sta cercando 30 nuovi sviluppatori che dovranno lavorare a giochi "action-FPS single player tripla A".

Lo studio cerca Gameplay Designer, Lead AI Programmer, Level Designer, Producer e Combat Designer.

"id Software ha attualmente 30 posizioni aperte in entrambi i suoi studi 'per aiutarci a creare armi, intelligenza artificiale, sistemi di progressione e meccaniche di gioco leader del settore per giochi FPS d'azione AAA per giocatore singolo'", scrive il noto insider Klobrille su Twitter.

