DualSense: l'aggiornamento del firmware arriva anche su PC e Mac

Il mondo PC è sempre stato dominato da un solo pad: da quando uscito infatti, il controller di Xbox 360 è stato un must per chi voleva cimentarsi nel gaming su tali dispositivi, continuando poi con le versioni One e Series X. Certo, vi sono sempre alternative, ma il rapporto tra qualità e prezzo nonché l'ottima ergonomia, l'ha reso una scelta indiscussa.

A un certo punto si è affacciata Sony con il suo DualShok, in certi frangenti necessario per giocare al meglio su PlayStation Now. Con DualSense le cose però sembrano cambiate, visto che si tratta di un pad innovativo e sicuramente appetibile anche da chi gioca su PC. Il suo aggiornamento è piuttosto macchinoso, visto che è necessaria PlayStation 5 ma tutto questo sta per cambiare.

L'aggiornamento del firmware di DualSense sarà presto disponibile su PC e Mac, visto la fuoriuscita dell'EULA del software poi rimosso prontamente da Sony. L'EULA fa chiaramente riferimento alle direttive legali per cui non ci è possibile sapere altro. Conoscendo Sony però, l'annuncio potrebbe arrivare in qualunque momento.

Fonte: ResetEra