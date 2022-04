El Shaddai: Ascension of the Metatron arriverà su Nintendo Switch. Ulteriori dettagli nei prossimi giorni

Sawaki Takeyasu, creatore di El Shaddai: Ascension of the Metatron ha annunciato tramite il suo account Twitter personale che la versione rimasterizzata di questo gioco cult uscirà anche su Nintendo Switch, sebbene non abbia specificato esattamente quando questa porta sarà disponibile.

Tuttavia, per festeggiare gli 11 anni del gioco il 28 aprile verrà pubblicato un video: in quel frangente il team di sviluppo condividerà maggiori dettagli su questa versione (e probabilmente verrà annunciata anche la data di uscita sulla console ibrida).

El Shaddai: Ascension of the Metatron è stato originariamente lanciato nel 2011 con versioni per PS3 e Xbox 360, console su cui è stato esclusivo fino a settembre dello scorso anno, quando è stata pubblicata una versione per PC che non solo ha ampliato il catalogo delle piattaforme su cui è stato disponibile, ma è stato utilizzato anche per implementare alcuni miglioramenti grafici e prestazionali, come una migliore risoluzione e fluidità.

Per adesso quindi ai fan non resta che attendere il 28 aprile quando verranno svelati ulteriori dettagli su questo titolo.

Fonte: Siliconera