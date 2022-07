Elden Ring venderà più di Call of Duty: Modern Warfare 2 negli USA quest'anno, secondo le previsioni NPD

Se ci avessero detto qualche anno fa che un giorno, un titolo From Software avrebbe venduto più di Call of Duty, come minimo avremmo riso di imbarazzo. Eppure, quest'anno dovrebbe accadere. Secondo le ultime stime dall'agenzia di analisi NPD, nel mercato statunitense sembra non esserci partita, con il nuovo lavoro di Hidetaka Miyazaki che semplicemente ha sbaragliato la concorrenza.

Con oltre 13 milioni di copie vendute in tutto il mondo, Elden Ring è stato un successo su tutta la linea e simbolo di questo 2022 non ancora concluso. Dall'altra parte, abbiamo il nuovo Call of Duty: Modern Warfare 2, sequel del reboot avvenuto nel 2019 e che ha la sicurezza di vendere milioni di copie solo per il nome.

Questa analisi è però un po' "falsata": Elden Ring è già disponibile dal 25 febbraio mentre Modern Warfare 2 arriverà solo il 28 ottobre. Non è impossibile, ma immaginare di vendere 15 milioni di copie in due mesi sembra un po' azzardato. Nel frattempo però il lavoro From Software ha comunque superato Vanguard e fa comunque capire la portata dello strepitoso successo del titolo.

