Annunciati i giochi in regalo da Epic Games Store dal 28 aprile

Siamo arrivati all'appuntamento settimanale con Epic Games Store, in cui vediamo a sapere quali saranno i titoli in regalo la prossima settimana. Nel frattempo, da oggi e sino al 28 aprile, potrete riscattare gratuitamente Amnesia: Rebirth e Riverbond.

Successivamente saranno disponibili altri due giochi, il folle Just Die Already e il simpatico Paradigm.

"Just Die Already è un folle gioco sandbox con protagonisti anziani creato dagli autori di Goat Simulator. Sei vecchio, arrabbiato e ti hanno appena cacciato dalla casa di riposo. Come farai a sopravvivere in un mondo che vuole solo che ti sbrighi a morire?"

"Paradigm è un'avventura surreale ambientata nello strano e post apocalittico paese di Kruszm, nell'Europa orientale. Gioca nei panni del bel mutante Paradigm, il cui passato torna a perseguitarlo sotto forma di un bradipo geneticamente modificato che vomita caramelle."

Non c'è che dire: il 28 aprile sarà un giorno segnato da titoli sopra le righe. Potremmo abbandonarci alla follia ma almeno lo faremo gratis.

