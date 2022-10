Fandom acquisisce in un sol colpo Gamespot, Metacritic, Comic Vine e molti altri

Fandom è una delle più grandi piattaforme di informazione inerente alla cultura pop al mondo, vantando un utenza di circa 350 milioni di persone. La divisione Gaming, che comprendeva già lo store Fanatical dallo scorso anno, si arricchisce ulteriormente grazie a un acquisizione del valore di 55 milioni di dollari.

Con l'acquisto della società Red Ventures, Fandom si porta a caso in un colpo solo GameSpot, Metacritic, TV Guide, GameFAQs, Giant Bomb, Tagliacorda News e Comic Vine, il tutto per ampliare il più possibile l'intera esperienza per gli utenti e ovviamente ingrandirne il bacino.

"Siamo entusiasti di aggiungere questi marchi potenti e autorevoli alla piattaforma Fandom, che amplierà le nostre capacità di business e fornirà contenuti coinvolgenti per i nostri partner, inserzionisti e fan. Le informazioni affidabili, le valutazioni e i contenuti che forniscono ci renderanno uno sportello unico per i fan durante il loro viaggio di intrattenimento e gioco", ha affermato Perkins Miller, CEO di Fandom. "Oltre a creare esperienze eccezionali per i fan, queste piattaforme si aggiungeranno alla nostra offerta di dati FanDNA, dandoci feedback che aiuteranno a migliorare l'esperienza del consumatore e a rendere le nostre attività commerciali e pubblicitarie più impattanti".

Questo accordo segna un altro passo avanti per Fandom, continuando la sua espansione nell'ecosistema dei fan. Nel 2018, Fandom ha acquisito ScreenJunkies per rafforzare la sua copertura di intrattenimento e notizie. La società ha acquisito Curse Media nel 2019, che ha riunito le migliori wiki di gioco del mondo con strumenti digitali integrati. Nel 2021, Fandom ha acquisito Fanatical, uno dei principali rivenditori di videogiochi di e-commerce, che ha diversificato le sue entrate nel commercio e ha rafforzato l'impronta dell'azienda nel settore dei giochi.

Tutto ciò farà crescere parecchio Fandom che probabilmente si spingerà ben oltre con future acquisizioni.

Fonte: Fandom