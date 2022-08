Fatal Fury/Garou sta per tornare dopo più di 20 anni

SNK Corporation ha sorpreso i fan di lunga data dei giochi di combattimento con un nuovo annuncio per il franchise Fatal Fury durante l'EVO 2022. SNK ha dato il via libera a una nuova uscita del franchise Fatal Fury/Garou. SNK ha condiviso la notizia con una nuova immagine di Rock Howard in un vicolo buio con altre due persone, una delle quali sembra l'icona di SNK Billy Kane.

L'ottenimento del via libera non garantisce l'uscita del gioco o il suo avanzamento nella produzione. L'ottenimento del via libera significa solo che gli sviluppatori possono iniziare a lavorare al progetto, il che significa che il titolo probabilmente non uscirà prima di qualche anno. Se il nuovo Fatal Fury dovesse uscire, sarebbe il primo gioco del franchise a uscire dopo oltre 20 anni. L'ultimo titolo del franchise di Fatal Fury a uscire è stato Garou: Mark of the Wolves del 1999.

Un nuovo Fatal Fury non è stato l'unico nuovo annuncio fatto da SNK all'EVO, la società ha anche rivelato il prossimo DLC per The King of Fighters XV. Il DLC Team 3, Team Awakened Orochi, ha ricevuto la data di uscita ufficiale per l'8 agosto. Il DLC Team 4 è stato annunciato come Team Samurai e includerà personaggi della serie Samurai Shodown. Il Team Samurai è composto da Haohmaru, Nakoruru e Darli Dagger. SNK dichiara che Team Samurai uscirà nell'autunno del 2022. Team Awakened Orochi e Team Samurai costituiscono il pacchetto DLC Team Pass 2, mentre Team Pass 1 e 2 costituiscono il primo DLC stagionale di King of Fighters XV.

Legends never die...

After more than 20 years, FATAL FURY / GAROU is coming back!

Finally, the long awaited sequel has been green-lit!



>Check out the trailer here!https://t.co/LF4x1tgZBO#FatalFury #GAROU pic.twitter.com/yTlfcaFIXd — SNK GLOBAL (@SNKPofficial) August 7, 2022

I personaggi preferiti dai fan di King of Fighter, Kim Kaphwan e Shingo Yabuki, faranno parte del DLC della seconda stagione di KOF XV e arriveranno nel 2023. KOF XV supporterà anche il crossplay nel 2023 come parte della roadmap di aggiornamenti del gioco.

Fonte: Gamepur.