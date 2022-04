Fumito Ueda oltre The Last Guardian: GenDESIGN mostra una piccola concept art del nuovo gioco in sviluppo

Il team di genDESIGN ha pubblicato un annuncio relativo ad un'offerta di lavoro. Il team giapponese guidato da Fumito Udea ha annunciato che due artisti e uno sviluppatore si sarebbero uniti allo studio il 1° aprile. L'annuncio includeva anche che in futuro genDESIGN avrebbe annunciato ulteriori posizioni lavorative.

La cosa più importante nel tweet pubblicato è l'immagine che lo accompagna. Fumito Ueda ha riproposto qui le sue precedenti creazioni (ICO, Shadow of the Colossus e The Last Guardian) e i concept art di un progetto sconosciuto. Abbiamo visto un frammento di questa immagine nel 2021: questa volta possiamo guardarlo in una prospettiva più ampia.

L'apparizione di questa immagine non è di certo una coincidenza, in quanto indica appunto l'ultimo progetto del team di genDESIGN. Qui di seguito potete dare uno sguardo a questa immagine.

Per adesso del nuovo progetto di Fumito Ueda non si sa praticamente nulla. Non ci resta che attendere notizie ufficiali da genDESIGN.