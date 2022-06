Game of Thrones: per George RR Martin le 'Nozze Rosse' sono migliori di Star Wars

Il creatore di Game of Thrones, George R.R. Martin, ha affermato con audacia che le famigerate "Nozze Rosse" della sua serie di libri trasformata in serie televisiva sono migliori di qualsiasi momento di morte scioccante nella saga di Star Wars. Martin lo ha detto in un'intervista con The Independent e ha lanciato "il guanto di sfida", attaccando Star Wars per aver commesso un omicidio di massa in un modo che non ha colpito nessuno.

"Star Wars uccide più personaggi di me!". Ha detto Martin. "Nel primo film di Guerre Stellari fanno saltare in aria l'intero pianeta di Alderaan, dove ci sono 20 miliardi di persone, e sono tutte morte. Ma sapete una cosa? Non importa a nessuno. Tutti gli abitanti di Alderaan sono morti. Oh, ok. Ma non conosciamo le persone su Alderaan. Non sentiamo la loro morte. È solo una statistica. Se devi scrivere della morte, dovresti sentirla".

Al contrario, il famigerato evento delle Nozze Rosse non ha semplicemente ucciso i personaggi che i fan avevano imparato ad amare in Games of Thrones, secondo l'autore, ma ha ucciso personaggi a cui i fan si erano affezionati come protagonisti principali della storia.

"Nel nostro intrattenimento, in televisione, nei film, nei libri, nel corso dei secoli, la morte è spesso trattata con molta leggerezza", spiega Martin. "Qualcuno è morto, c'è un mistero e il detective deve capire chi è stato. Non consideriamo mai chi sia il cadavere, o come fosse la sua vita... come sarà senza di lui. Se devo scrivere una scena di morte... voglio che il lettore la senta... La gente deve sentire quella morte".

Le Nozze Rosse sono state il primo grande segnale che Game of Thrones avrebbe saltato i soliti archetipi eroici per esaminare le storie di improbabili eroi.

Martin afferma che l'impatto emotivo e lo shock che ne derivano sono esattamente ciò che conferisce alla storia un valore così indelebile.

"È un capitolo orribile e sconvolge le persone. Fa arrabbiare le persone, le rende tristi. La gente lancia il libro contro il muro o nel camino. Quando è stato trasmesso in TV, ha avuto lo stesso effetto su decine di migliaia, se non milioni, di persone. A mio parere, questo è un bene. Qui si parla di morte!".

Fonte: Comicbook.