Game of Thrones, un finto trailer ci mostra come sarebbe un gioco in RTX

Nonostante sia stato uno dei maggiori successi televisivi che abbiamo accolto sui nostri teleschermi, Game of Thrones non ha mai ricevuto un adattamento videoludico di alto livello, come ci si aspetterebbe per un franchise di spessore.

Con il ritorno della serie grazie al prequel House of the Dragon, i riflettori sono tornati a puntare sulla saga nata dalla mente di George R.R. Martin e trasposta nei libri “le cronache del ghiacco e del fuoco”. L’autore oltre per la sua genialità nel scrivere una delle saghe fantasy più amate al mondo, ha collaborato recentemente con FromSoftware nella scrittura del capolavoro Elden Ring, quindi non dovrebbe stupirci se un giorno qualcuno si accorga del “vuoto” e provi a riempirlo piazzandoci un tripla a degno di questo nome.

A dimostrare che “si può fare” è TeaserPlay, che sfruttando la moderna tecnologia di Unreal engine 5 ha ricreato in un finto teaser trailer una ricostruzione di come “potrebbe essere” un gioco basato su Game of Thrones, ricostruendo maniacalmente Grande Inverno oltre ad alcuni personaggi iconici della saga come Cersei Lannister ed il suo fratello Tyrion, Jon Snow e Jamie.

L’ultimo gioco rilasciato riguardante Game of Thrones è stata la versione a puntate di TellTale, uscita ormai nel 2014.

Fonte:Appuals