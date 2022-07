Gangs of Sherwood è un titolo co-op che si svolge nel mondo immaginario di Robin Hood

Al Nacon Connect è stato mostrato un nuovissimo gioco non ancora annunciato. Stiamo parlando di Gangs of Sherwood, un titolo co-op per 4 giocatori che si svolge nella storia reinventata di Robin Hood.

Sarete in grado di giocare nei panni di Robin, Marian, Frate Tuck o Little John, quattro eroi dotati ciascuno di uno stile di gioco totalmente personalizzabile, e vi metterete alla ricerca di ricchi da derubare per donare il bottino ai poveri.

Dalla foresta di Sherwood al castello volante dello Sceriffo, la strada pullulerà di orde di nemici. Combinate gli stili di combattimento dei quattro eroi per sventare i malefici piani del tiranno e lottare contro soldati con abilità straordinarie, macchine da guerra inarrestabili e boss terrificanti.

Gangs of Sherwood sarà disponibile nel 2023 su PC e console.