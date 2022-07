Getting Over It giocato con un martello dentro un pentolone è la nuova assurda frontiera dell'immersività

Probabilmente vi starete chiedendo se avete già visto tutti i bizzarri modi per giocare. Ebbene la risposta è no, almeno, se non vi siete imbattuti nel video di uno streamer tedesco.

Questa volta lo YouTuber HandOfBlood ha trovato un modo per giocare a Getting Over It With Bennett Foddy alquanto strano. Pubblicato originariamente nel 2017, Getting Over It è un gioco platform notoriamente impegnativo. I giocatori assumono il ruolo di un uomo dentro una grande pentola che tenta di scalare una montagna usando un lungo martello. Essendo davvero frustrante, il gioco è diventato molto popolare, soprattutto tra gli streamer ed in generale per i content creator.

Con l'obiettivo di sconfiggere il gioco, lo streamer ha deciso di entrare lui stesso dentro una grossa pentola brandendo come controller un martello. Il martello è dotato di un laser a infrarossi sulla testa, in modo che un ricevitore di fronte a lui possa rilevare dove punta la testa del martello. Attraverso questo, il ricevitore abbina i movimenti del martello della vita reale ai movimenti del cursore nel gioco, permettendogli di giocare, anche se con qualche difficoltà.

Ci riuscirà lo streamer a portare a termine la sua incredibile impresa? Non vi resta che guardare il video pubblicato qui sopra.

Fonte: Reddit