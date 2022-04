Ghost of Tsushima, Sucker Punch pubblica l'ultima patch del gioco

All'inizio di questa settimana, Sucker Punch ha pubblicato nuovi dettagli sulla patch 2.18 per Ghost of Tsushima sul sito Web PlayStation.

Alla fine della patch si può leggere: "Anche se al momento non stiamo lavorando attivamente su alcuna patch aggiuntiva, continueremo a monitorare il feedback sul subreddit Gotlegends gestito dalla community e i messaggi inviati a @SuckerPunchProd su Twitter per eventuali bug o problemi ad alta priorità che dovessero emergere".

Detto questo, sembra sicuramente che questa sarà l'ultima patch per Ghost of Tsushima e la sua modalità multiplayer Legends. Da quando è stato lanciato nel 2020, Ghost of Tsushima ha ricevuto numerosi aggiornamenti su entrambe le piattaforme PS4 e PS5, con la stragrande maggioranza che affronta principalmente correzioni di bug e altri problemi tecnici riscontrati durante il gioco.

Per quanto riguarda ciò su cui lo sviluppatore Sucker Punch potrebbe lavorare, non è difficile immaginare che un seguito di Ghost of Tsushima sia in lavorazione. Ad ogni modo staremo a vedere cosa riserva il futuro di Sucker Punch.

Fonte: Push Square