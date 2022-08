God of Rock è un particolare 'picchiaduro rhythm game'! Ecco un primo video gameplay

God of Rock di Modus Games è stato appena annunciato al Future Games Show. Nelle partite multiplayer 1v1, lotterete per rimanere in combattimento più a lungo del vostro avversario poiché la musica diventa più complicata e difficile da tenere al passo.

In modo simile a giochi come Tetris 99, inizialmente arriveranno mosse normali e pian piano sarete in grado di tirare fuori mosse speciali e scatenare EX. Ciò infliggerà danni al vostro avversario e aggiungerà più complessità alla sua traccia, in un crescendo di difficoltà.

Ci sono oltre 40 tracce da padroneggiare, il che, se combinato con quelli che sembrano essere 12 personaggi brillantemente eccentrici, significa che c'è molta rigiocabilità. Ogni stella della battaglia ha anche il proprio stile di gioco, attacchi armonici e meccaniche uniche.

Il gioco offre anche una modalità storia ramificata che ti consente di prendere confidenza con ogni personaggio e segue la stessa linea delle modalità multiplayer locale e classificata per vedere se puoi essere l'ultimo in piedi mentre affronti altri musicisti.