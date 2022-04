God of War all'interno di Horizon Forbidden West? Guerrilla ci spiega gli easter egg

Guerrilla Games, per voce della senior community manager Annie Lee, ha parlato degli easter egg di Horizon Forbidden West dedicati a un'altra grande esclusiva PlayStation, God of War.

In occasione delle passate festività di Pasqua, Annie Lee ha rivelato che Guerrilla adora collaborare con gli altri team della famiglia PlayStation e, per omaggiare il titolo di Santa Monica, ha deciso di portare Kratos e Atreus nel mondo di Forbidden West.

La senior community manager, in sostanza, vuole che i giocatori stiano molto attenti mentre esplorano il mondo di gioco, perché possono celarsi importanti segreti.

L'open world di Forbidden West ha al suo interno riferimenti al regno di Midgard (reliquie delle armi e totem in legno) che, se scoperti, possono offrire al giocatore determinati bonus.

Scattered across the Forbidden West are secret relics referencing characters from the mythical land of Midgard. This Easter, we share the story of how these God of War Easter Eggs came to be!



